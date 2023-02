Valter Parve ⟩ Mure lähedaste pärast kõlab läbi põlvkondade sarnaselt

Neist viimasena nimetatu oli minu aine, allpool lühike kokkuvõte vanemate klasside õpilaste kodutöödes kirja pandud mõtetest; neis tuli väljendada omi vaateid seoses kellegi teise õnnetunde hoidmisel. Töid lugedes oli taustaks laialt levinud (hirmutav) kuvand sellest, kui teistmoodi need tänapäeva noored ikkagi on. Muusika on neil imelik, jalas rebitud aukudega teksad, nad on tundetud (stressis?) ja pidevalt oma nutiseadmetes, neil on risustatud emakeel ja napp väljendusoskus.