Leipste küla pere valmistub kodu kaitsma

Kilingi-Nõmme gümnaasiumis õppivatest lastest Markus on Kaitseliidu noorliige, Laura-Liis, Liis-Marie ja Maria kodutütred, Robin ja Romet noorkotkad. Eeskujuks ettevõtjatest sportlikud vanemad, bussifirma Maitliis omanikud ema Mari-Liis Naiskodukaitses ja isa Maido Kaitseliidus.

“Määrav oli see, et Kaitseliidu mentaliteet on läinud väga heaks võrreldes ajaga, kui aitasin neil Harjumaal elades õppusi korraldada ja teha orienteerumist, aga ei olnud ise liige,” avaldab Maido, keda nagu paljusid tõukas liitumiseni sõda Ukrainas ning vajadusel kodu ja pere kaitsmine.