Pärnule on 24. veebruari kõrval olulise tähtsusega 23. veebruar, kuna just siin loeti 23. veebruaril 1918 toonase Endla teatri rõdult esimest korda avalikult ette Eesti iseseisvusmanifest. Sestap algab meie riigi sünnipäeva tähistamine suvepalinnas just sel päeval.