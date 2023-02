Romek Kosenkranius ⟩ Igal rahvusel ei ole oma rahvusriiki ja seetõttu on Eesti ning meie oma riik kindlasti ime

Meil on märkimisväärsed võimalused olla edukad olemasolevates ja uutes valdkondades ning neile võimaluste ning võimekuste arendamistele peame Pärnumaal hoogu andma, olgu see siis metalli- või puidutöötlemine, energeetika, IT või puhkemajandus.

Me oleme edukad, kui teeme koostööd ja käime seda teed ühiselt, ületades erimeelsused ning liikudes koos oma eesmärkide poole. Seda nii Pärnumaal kui kogu riigis. Meie rahvaarv on maailma mõõtmes riigina liiga väike, et lubada endale kodanikkonna lõhestumist ja erinevate eesmärkide nimel riigi lõhki kiskumist. Selline tegevus pole jätkusuutlik ja nõrgestab meie tulevikku iseseisva ja eduka riigina. Jällegi tsiteerin legendaarset presidenti Lennart Meri: “Riigil ei saa olla kahte tulevikku, mis seisavad seljad vastamisi.» Meid on nii vähe siin maailmas võrreldes teiste rahvastega, et me kõik – olenemata oma erinevustest- peame lihtsalt Eestimaa pinnale ära mahtuma. Seda tõde mõistsid meie esiisad, kes kuulutasid välja 105. aastat tagasi vabariigi kõigile Eestimaa rahvastele.

Eesti riik on meie rahva jaoks üks eriline riik: ainult siin prevalveerib Eesti keel, eesti kultuur ja eestikeelne haridus. Maailmas elab üle 600 rahva, samas on maailmas vaid 194 riiki. Ehk igal rahvusel ei ole oma rahvusriiki ja seetõttu on Eesti ning meie oma riik kindlasti ime. Ime, mida meil rahvana on vaja ühiselt hoida ja kaitsta.

Seekordsel vabariigi sünnipäeval tunnustame taas vapimärgi kavalere. Pärnu linnavolikogu on otsustanud anda vapimärgi viiele silmapaistvale kodanikule, kelle tegevust erinevates eluvaldkondades on märgatud ja nende panus on olnud Pärnule märkimisväärne. Palju õnne teile ja ka kõigile maakonna vapimärgi kavaleridele.

Tänan ka kõiki koolijuhte, kes tõid täna meie koolinoored tradistsioonilisele vabariigi sünnipäeva jalutuskäigule, need noored kujundavad peagi meie riigi tulevikku.