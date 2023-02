Eesti liikumisuuringust selgus murettekitav tõsiasi, et üle poole täiskasvanutest ja lastest liigub liiga vähe. Mitte et selles midagi üllatavat oleks. Teemast on räägitud aastaid, et lastel tuleks liikuda tund päevas, täiskasvanud vähemalt 2,5 tundi nädalas.