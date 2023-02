Alvar Johannes Alev: Loodan, et suudan tagasilöökide kiuste siit MMilt veel midagi välja võluda

"Viimane nädal Slingia mäestikus läks kokkuvõttes päris hästi. Kuna hooaja siht oli Planica, sai viimased nädalad valmistuda nii-öelda Norra vormi ajastamise mudeli järgi: Slingia nädalal üle ei pingutanud, vajalikud intensiivsed tööd ja treeningud said ilusti tehtud," selgitas suusataja.

Sellele järgnes üks kergem nädal praeguses kodus ehk Norras Oslos. Alev tunnistas, et mäestikust allatuleku järel on esimene nädal alati veidi keeruline, ent tema vorm on üldjuhul tipus 10–15 päeva pärast keskmäestikust naasmist. Kõik püsis graafikus.