Pildid ⟩ Valimisjaoskondade avamise eel töö juba käib

“Kui tõesti juhtub, et Tallinna elanik on siin tütrel külas ega saa mingil mõjuval põhjusel minna jaoskonda ja väljaspool elukohta hääletada ümbrikuga, minnakse temalegi koju,” lausus Roht. Selliseid juhtumeid on ette tulnud väga harva.

Kukk on üks neist, kes valijatel kodus käinud. Aastate jooksul on kohad ja inimesed tuttavaks saanud. “Üks 100aastane oli selleks ajaks, kui me läksime, selga pannud ilusa sinise kleidi, tal oli soeng peas. Ta ütles, et valimised on tema jaoks siiani nagu vanasti nõuka ajal pidupäev,” meenutas Kukk eelmiste kohalike valimiste kogemust. “See oli nii äge vaatepilt.”