Pärnu noortekogu liige ⟩ Miks peaksid noored valima minema?

Miks siis noored valimas ei käi? Tihti ei teata, keda valida. Selmet kandidaatide ja programmidega täpsemalt tutvuda, jätabki noor valija pigem valima minemata. Samuti tekib noortel tihti tunne, et see üks hääl ei mõjuta ju midagi, miks peaks ta siis üldse valima. Või on valimislubadustest kõrini, sest need ei ole suunatud noortele, seega ei paku poliitikagi huvi.

Samuti on oluline pere või kooli eeskuju. Kui vaadata 2021. aasta kohalike valimiste eri vanuserühmade valimisaktiivsust, olid võrreldes 18–24aastastega aktiivsemad just 16–17aastased. Kuigi alla 18aastased noored riigikogu valimistel hääletada ei saa, annab siiski arutleda nende valimisaktiivsuse põhjuse üle. Selle taga võivad olla näiteks ühiskonnaõpetuse tunnid koolis, mistõttu ei saa need noored parimagi tahtmise juures valimiste suhtes päris teadmatud olla.