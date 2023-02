Spordi lühiuudised

Lääneranna spordikooli esindaja Eerik Pank teenis täiskasvanute hulgas kaks meistritiitlit, kui triumfeeris nii üle 115kiloste kehakaalus kui absoluutarvestuses, see andis talle Eesti esinumbri aunimetuse. Stefan-Lauri Mölder tõi Lääneranna valda täiskasvanute (–77 kg) kulla ja U18-eaklassi pronksi (–80 kg). Pärnu maadlusklubile Leo tõi tšempionitiitli Robyn Paulberg, kes oli parim kuni 100kiloste meeste hulgas, absoluutarvestuses saavutas ta teise koha. Kuni 70kiloste meeste hulgas tuli Argo Mitt pronksile.

Mullu Eesti parimaks meesvõrkpalluriks valitud pärnumaalane Märt Tammaru sai Belgias juubeldada, kui tema tiim Roeselare Knack krooniti karikavõitjaks. Finaalis alistati Decospan Volley 3:0. Tänavu Roeselare põhitegijaks kerkinud Tammearu vaatas tiitlimatši kõrvalt, sest vigastas hiljuti hüppeliigest. Knack on Belgia meistrivõistlustel seni võitnud kõik 16 matši ja on veel võistlustules tugevuselt teises eurosarjas ehk CEV Cupil, kus on jõutud poolfinaali.