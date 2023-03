VAR, VAR, tule appi! Kaamerad on maale tulnud

“Arvan, et süsteem on päris hästi käpas. Manuaali ei pea enam ammu appi võtma,” ütles Maalinn esimese täispika mängu eel ekraanide taha asudes ja märkis, et väike ärevus kontoritoolilt kohtunikebrigaadis kaasalöömisel on ikka sees.

“Kahe-kolmeminutilistes FIFA klippides juhtub kogu aeg midagi ja nende järgi on tekkinud motoorika, kuidas endale olukordi luua, sest meil pole eraldi videooperaatorit, aga selles ei ole pinget, sest tead, et see ei mõjuta mängu. Päris mäng on hoopis pingelisem: tead, et ei tohi eksida. Väljakukohtunik saab, sest tal võib keegi olulisel hetkel vaatevälja varjata, aga sinul on mitu kaameranurka ja pole ühtegi vabandust, kui midagi maha magad.”