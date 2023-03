Valimissaade ⟩ Kaks erakonda saab kindlalt riigikokku, teised kõiguvad piiri peal

Ruul: See on tegelikult väga loogiline, sest neist on kõige vähem teada. Alles nüüd nad tulid välja valimisprogrammiga ja olid varem sellest vaid juppe avaldanud.

Keskküla: Huvitavad kandidaadid ka. Kaarel Kose on ju tuntud muusik.

Erala: Arvan, et see, mis kõnetas, oli nende saates öeldud hüüdlause, et aitab tigedatest vanameestest riigikogus.

Ruul: See on väga huvitav perspektiiv, et inimeste huvi Parempoolsete vastu on suur. Siiski on lävend, mida neil on Pärnumaal vaja ületada, 4400 häält. Mul on raske uskuda, et see kokku tuleb. Aga see näitab, et inimesed huvituvad, valivad ja erakond saab mingisuguse lähtekoha edasi töötada.

Kusjuures seesama Kantar Emori uuring näitab, et 30–40 protsenti valijatest veel ei tea, kelle poolt nad hääletavad. Reformierakonna ja EKRE valijabaas on selge, aga paljude teiste erakondade puhul see ei ole nii. Inimesed, kes pole oma otsust teinud, alles otsivad kohta, kuhu oma hääl anda.

Erala: Populaarsuselt teine oli EKRE valimissaade, mis kinnistab mustrit, mida reitingudki välja toovad. Ja kolmas oli Eesti 200. Arvan, et siin on samamoodi: on huvi nende inimeste vastu, kes nad on ja mida nad tegema tulevad. Kui ma mõtlen sellele saatele tagasi, siis tajusin natuke sarnast meelsust Parempoolsetega. Et meie tuleme ja teeme uutmoodi.