Veebipolitseinik: Arvatakse, et internetis võib teha asju, mida päris maailmas ei tohi

Kas sa karjuksid keset Pärnut, kes su sõbrad on, kus sa elad, mitu last sul on, kuhu sa nädalavahetusel sõidad ja palju sul pangakontol raha on? Ilmselt mitte. Aga internetis tihtipeale sellist infot jagatakse. Pärnumaa veebipolitseinik Karmen Raud räägib, kuidas kurikaeltele selline info kasuks on ja millised projektid netikelmidel parasjagu käsil. Juttu tuleb sellestki, miks lapsed TikTokis ropendavad ja solvavad ning miks nad ei julge küberkiusu korral ema või isa poole pöörduda.