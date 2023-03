Ja kui ma lendasin, siis lendas mulle vastu üks ingel. Ja see ingel võttis mul käest kinni ja ütles, et ma ei ole veel kõike näinud, vaadaku ma terasemalt. Ja ma vaatasin alla, terasemalt nagu kästud. Ja ma nägin, et ma olin mingis kauges külas. Silma hakkas tintjas suits, mis laiali valgus, tekitades maa kohale paksema laama.