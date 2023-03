Repliik ⟩ Peegelmaja omanikul tasuks peeglisse vaadata

Ettevõtjad on nördinud, et vaid riigimaale ulatunud mõne meetri pärast rakendas riik sundi. Nähtavasti ei uskunud nad, et asi nii kaugele läheb. Ent kas me tahame, et leviks praktika “mis need paar meetrit siis ära ei ole, natuke võib ju üle astuda”? Nagu ütles keskkonnameti peadirektori asetäitja Olav Avarsalu, ei saa kellelgi olla ootust, et riik leiab viisi, kuidas loata tegu tagantjärele seadustada. Õigupoolest on meie kõigi huvides, et looduskaitse reeglitest ja muudest kokkulepitud normidest kinni peetaks.