Kuidas pärnakad hinnatõusudega toime tulevad?

Hinnad on viimase aastaga drastiliselt kerkinud, seda igas valdkonnas.

Pärnumaal oli keskmine brutopalk läinud aasta kolmanda kvartali seisuga 1422 eurot, Eesti keskmine aga 1679 eurot. See on üks arvutuskäigu teel saadud numbreid. Küsisime Pärnu elanikelt Liisalt, Pillelt, Ilmarilt ja veel mitmelt, kui palju nad tegelikult palka saavad, kuhu see kulub ja kuidas hinnatõusudega toime tulevad.