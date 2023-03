VIDEO ⟩ Pärnu võrkpalliklubi kaotas Tartule. Voogel: Näitasime kolmandas geimis, et tahame seda finaalikohta

“Tahtsime nendega ikka punkt punktis mängida ja seda mängu võita!” kinnitas 21aastane sidemees ja lisas, et finaalturniiril on ikka kerge ärevus sees. “Nad näitasid rohkem kvaliteeti – see on fakt, et neil on rohkem kvaliteeti. Aga me ei lasknud pead norgu ja näitasime kolmandas geimis, et tahame seda finaalikohta. Palju õnne Tartule, nad olid meist paremad. Ma väga loodan, et oleme homme hoopis teiste nägudega ja suudame kohe näidata sellist mängu, nagu viimases, hästi võistluslikku.”