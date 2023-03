GALERIID ⟩ Pärnumaa hokiliiga medalimängud pakkusid närvikõdi viimaste minutiteni

Pärnakad olid aga hooaja kulminatsiooniks põhiturniiri vastasseisud peast pühkinud ja haarasid kahe perioodi järel 2:0 edu. Otsustaval kolmandikul suutsid Saurused mänguseisu viigistada, ent viimane sõna jäi siiski kodumeeskonnale, kui Rando Järve lõi tabloole 3:2 – hooaja esimene võit ja pronks kaelas! Suvepealinlastest said värava kirja veel Edgar Voloshko ja Priit Jõeäär.

“Võrdsete heitlus,” resümeeris turniiri peakorraldaja ja Piraatide treener Rivo Rehe, kes tunnistas, et pronksmedalid tähendavad neile väga palju, sest kaks hooaega on oldud autsaideri rollis. “Väravavaht (Valik Gorretski, M. P.) tassis meid korralikult, päästis paar sellist lööki ära, mis näisid juba kindla väravana. Meie meestel on täna igatahes väga hea tuju: hooaja esimene võit ja milline veel, väljakul oli kõvasti närvikõdi!”