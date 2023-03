Galerii ja video ⟩ Lääneranna valijad ootavad valitsuselt maaelu edendamist, mitte koolide sulgemist

Lihula kultuurimajas läks valimispäeva esimene hääl sotsiaaldemokraatidele. “Inimeste vahel peaks olema rohkem sallivust ja empaatiat, pere on tähtsal kohal, sotsiaaldemokraadid on selle eest seisnud,” põhjendas oma valikut Maris Pähkel.

Üle kümne aasta valimiste ajal jaoskonnatööd teinud Sõber paneb tähele, et inimesed on rohkem segaduses. Ei tea tihti veel jaoskonda tulles, kelle poolt hääletada. “Rasked ajad on ja inimesed ei oska otsustada, kes teeb elu paremaks,” sõnas ta.