Alevi MM läks haiguse nahka

Võitjale kogunes viimaks kaotust kaheksa minutit ja 24 sekundit. “Eks maratonis on lõpp suuresti endas kinni ja kui muud pisiasjad ka ei klapi, siis see vahe tulebki. Ei taha jälle haiguse teemat mängu tuua: enesetunne on juba viis päeva väga hea olnud, aga hingamise poolest on ikka üks käik puudu. Natuke läheb ikka aega, et sellest taastuda – selle nahka see MM läks,” rääkis Alev pärast sõitu ETV otse-eetris.