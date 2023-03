Vaprus sepistas meistriliiga avavoorus vägeva üllatuse

Pärnu Vapruse peatreeneri Igor Prinsi jutu järgi rääkis ta riietusruumis mängijatele, et täna on põhjust hea esituse üle rõõmu tunda, ent järgmises mängus ootab uus reaalsus. “Hindan väga, kuidas poisid täna oma tööga panustasid, aga see ei ole ainuke mäng. Meil on 35 mängu veel ees,” lausus peatreener.