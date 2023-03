Video ja galerii ⟩ Viimane valija jõudis jaoskonda minut enne sulgemist

Valimisjaoskonna esimees Külli Laan kinnitas, et tõepoolest on veel üks minut sulgemiseni jäänud. Viimasel hektel valima tõtanud Maili põhjendas oma viimase hetke valimist tööl olemisega. “Tegin nüüd paar minutit tööluusi,” sõnas ta kiirustades. Maili sai minutiga valitud ja täpselt kella 20 väljus juba jaoskonna uksest. Näha oli, et naine teadis hästi, kelle poolt hääletab.

Valimisjaoskonna esimeeski tõdes, et võrreldes varasemate valimistega on seekord teistmoodi, et valijatel on oma eelistus väga selge ja varem teada. “Tal ei lähe valimiskabiinis aega. Varem oli seda mõtlemist selle üle ikka rohkem kui praegu.”