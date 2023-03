Video ja galerii ⟩ Eesti 200 edu üle õnnelik Peeter Tali: Emotsioonid on laes

“Meil on Pärnumaalt kindlasti kvoot käes ja kui läheb hästi, siis on ka kaks inimest riigikogus. See on ülikõva,” ütles Pärnus Nikolai tänaval Veinikodus koos erakonnakaaslastega valimistulemusi oodanud Peeter Tali. Toona olid Pärnus veel ühe jaoskonna hääled lugemata.