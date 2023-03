Video ja galerii ⟩ Võidujoovastuses reformierakondlased: Pärnumaa on liberaalne, ei ole enam konservatiivne!

Sedastan, et nagu näha, on EKRE edestamine siinsetele oravatele äärmiselt oluline.

“See on meie jaoks VÄGA suur asi,” tunnistas mullu oktoobris rahandusministriks saanud Annely Akkermann. “Ega nad meid enam kätte saa?” küsis ta see järel Talvistelt, kes istus lauas, silmad pingsalt arvutiekraanil.

Talviste teatas, et ühe jaoskonna hääled on veel puudu. “Aga nad ei saa võita, me teeme EKRE-le ära!” lisas Talviste. “Pärnumaa on liberaalne, ei ole enam konservatiivne!” teatas abilinnapea seejärel samas lauas istuvatele erakonnakaaslastele.