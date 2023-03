Siim Ruul ⟩ Kõigile ei peagi valimistulemus meeldima

Võitja: Reformierakond

Mida reformipartei õigupoolest võidab? Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) ja see on viimaseid valimisi vaadates pigem üllatus! 3000 lisahäält siin mail kinnitab erakonna üleriigilist populaarsust Pärnumaalgi, mida pikalt on peetud EKRE kantsiks, muutes Pärnu valimiskaardil kollaseks.

Kui peaks juhtuma, et Akkermann säilitab ministritooli, on tema esimene asendusliige just Kiviselg. Paistab, et Reformierakonna valijad hääletasid mitte ainult parempoolse, vaid ka liberaalse maailmavaate poolt, mida Postimehe Hääleandja järgi ei paista Kivimägi ja Jaanson jagavat.