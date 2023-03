Osalusteater pole hulludele, vaid neile, kes soovivad ennast harida

Tegu oli lugudega elust enesest, kus publik sai etenduses kaasa teha mängides, andes arutleda oma teema või pakkudes lahendusi.

“See nõuab publikult ettevalmistust, et nad on valmis oma naabriga arutlema või lavale tulema. Mitte kõik ei pea seda tegema, kuigi meie teatris on selline vorm,” tutvustas korraldaja MTÜ Ajumängude juht Heili Vaus-Tamm. Ta lisas, et see on kõigile neile, kes tunnevad huvi enesehariduse vastu.

“Minu kutsele tulla osalusteatrisse sain kord vastuseks, et “mul pole vaimse tervisega midagi lahti!”,” meenutas Vaus-Tamm.

Vaimne tervis ja noored

Tavateatrist me ei pruugi saada sellist kogemust, mis meid ennast otseselt puudutaks. See on nagu psühholoogi juurde minek, mille puhul vanasti arvati, et sinna on parem mitte minna ja end nende teemadega mitte siduda. Tänapäeva noored neid komplekse ei põe ja käivad osalusteatris klasside kaupa.