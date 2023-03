Jääpurjetajad seilavad MM-regatil medalikursil

Kuni 16aastaste Ice Optimisti klassis on jäme ots pärnakate käes: liidrikohta hoiab mullune noorte maailmameister Aron Poolma, teisel kohal asub parim tüdruk Emma Mia Kaar ja kolmas on Remo Maripuu. Piigade arvestuses on pärnulanna Leene Väliste teine ja saarlanna Anni Kubjas kolmas.