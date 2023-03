Pärnumaa ratturid näitasid välismaal teravat jalga

"Tiimi eesmärgid said täidetud. Pidin teisel etapil veel vahefinišitest punktid kirja saama, et parima sprinteri särk kindlustada. Peale selle tõusis meeskonnakaaslane Otruba finaaletapiga liidriks ja saime parima tiimi tiitli, pole paha. Kõik on sellise hooaja algusega rahul," rääkis Kivistik Eesti jalgratturite liidu vahendusel.