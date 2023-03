Pildid ⟩ Valimistel said hääle Chuck Norris ja härra Ahv

Pea iga valimisjaoskonna kehtetuks tunnistatud sedelite seas leidus lipik, millel ilutses igati korrektselt ja selgelt number 946. Arvesse ei läinud see seetõttu, et Pärnumaal ei saanud sellise numbriga kandidaadi poolt häält anda. Selle numbri all kandideeris Keskerakonna esimees Jüri Ratas, kelle juured ulatuvad Pärnumaale ja kel on Saarde vallas maakodugi, aga tema poolt sai vaid hääletada Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas.