Pärnu poiss krooniti taas jääpurjetamise maailmameistriks

Väärib märkimist, et Mai kooli 6. klassis õppiv 13aastane Poolma hakkas Pärnu jahtklubi purjespordikooli treenerite käe all meretarkusi õppima juba seitsmeselt ja kõval veel seilamist on ta harrastanud kolm talve. Lisaks purjetamisele kogub energiline noormees jaksu ja vastupidavust 85 ccm krossitsikli sadulas.