Video ⟩ Sibyl Vane ja Kaisa Ling Thing avaldasid naistepäeva puhul ühisloo

“Hertsoginna” on Sibyl Vane’i 2020. aastal ilmunud albumi “Duchess” nimiloo eestindatud versioon. Loole on väga kõneka eestikeelse tõlke teinud Eesti bluusimuusik Kaisa Ling. Koostöö kahe artisti vahel sai alguse mullu.

“Meie viimase stuudioalbumi “Duchess” keskmes olid naised ja emad, kelle elu keerukusest selle albumi lood eri moel rääkisid. Möödunud aastal andsime välja heategevusliku kontsertalbumi Pärnu naiste tugikeskuse toetuseks. Albumi esitluskontserdil tulime selle looga esimest korda publiku ette “Hertsoginnat” esitama koos Kaisaga. Samal õhtul sündis plaan, et me salvestame selle loo mõeldes kõigile neile naistele, kes Eestis vägivalla all kannatavad, ja leppisime kohe kokku, et avaldame naistepäeval. See lugu on jätk teemale, millega oleme juba mõne aasta tegelnud,” selgitas bändi bassist Heiko Leesment.