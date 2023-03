Hüvasti, play-off‘id: Pärnu kossumeeskonnal läks buss rikki ja mäng lörri

Ehkki avaveernad õnnestus pärnakatel 350 pealtvaataja ees võita (19:17), oldi poolajaks 36:41 taga. Teisel poolajal tegid lätlased kahekohalise edu sisse ja võitsid viimaks 91:84.

Kuigi Sadam tegi liigatabelis kõrgemal asuva satsi vastu korraliku mängu ja näitas head visketabavust, 51protsendilist, said määravaks pallikaotused, mille Pärnu “võitis” 15:8. Ventspils teenis pallikaotustest 24, pärnakad üheksa silma.

Ventspils jätkab ühisliigas 16 meeskonna konkurentsis neljandal kohal, olles 27 matšist võitnud 18. Sadamal on 12 võitu ja 14 kaotust, mis annab üheksanda koha.

Pärnul jääb põhiturniiri lõpuni neli mängu. Viimane play-off‘i koht on praegu Viimsi käes, kellel on pärnakatest kolm võitu rohkem. Teisisõnu: Sadam peab sõelmängudele jõudmiseks võitma kõik järelejäänud mängud ja lootma, et konkurendidki lähevad alt.