Vambola Paavo ⟩ Kosjaminekuga ei kiirustata

Paraku on hinges kahtlus, mida suudab koalitsiooni loomisse kaasatud peigmees Eesti 200 korda saata. Tegemist on parlamendi uustulnukaga, kel puuduvad kogemused. Parem oleks ehk veel saalis istuda ja vanadelt olijatel õppida, siis tuldagu lavale. Saladus pole seegi, et selles erakonnas on mitu tiiba ja vankrit veetakse eri suundades.