Pärnu Männi kohviku tegevjuht Kristina Penu avaldas, et järgmine hinnatõus võib terendada enne suvehooaega.

Viimase paari aastaga on mitmes Pärnu söögikohas jookide hinnad tõusnud. Miks ja kas see on pannud inimesi eelistama odavamaid valikuid?