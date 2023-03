Arvustus ⟩ Pärnu vokaalgrupi Mirt armastusega punutud uus plaat

Vokaalansambel kui “pillikooslus” on nauditav ja armastatud bändiliik juba aastakümneid nii siin kui mujal maailmas.

Eredaimatena meenuvad Eesti Raadio meeskvartett, ansambel Collage, Kiigelaulukuuik ja muidugi praeguse aja tippkollektiiv Estonian Voices. Nii nagu viimane mainitu, on ka Mirt valinud muusika a cappella esitamise: pole bändi, mille najal õilmitseda, kõik tuleb ehitada päris algusest.

Plaati “Ma hingan” kuulates võib aimata, et koos on lauldud ja loodud juba pikka aega. Väga nauditav on kõlaline ühtlus, mille loovad naishäälte karge ja särav tämber ning neid kandvad meeshääled.