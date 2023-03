Vallo Kappak: Neid keerutajaid ja lömitajaid on kõik kohad täis. Sellega ei jõua me kuskile

Rääkisime veidi üle 30 elanikuga küla ajaloost, nelja lapse isa Vallo Kappaku kui ettevõtte ValiceCar omaniku ja tööandja tegemistest, spordi ja kultuuri toetamisest, vabavõitlusest (MMA). Veel paksu lumevaibaga taluõu on piltlikult öeldes täis Vallo ja noorema venna Vahuri ja vanema velje Vardo jalajälgi.

Pärnu-Jaagupi päästekomandos ametis Vardo ja Vahur jätkavad kodutalus isa alustatud piimakarjakasvatust. OÜ Tooma Piim saadab holsteini tõugu lehmade toodangu piimandusühistu kaudu töötlejateni.

Varem päästjana töötanud Vallo lõi 2005. aasta veebruaris tehnikahuvist oma firma, OÜ ValiceCar. Parandab maad, kaevab kraave ja tiike, ehitab teid ja platse, haljastab ja pakub kalluriteenust. Lääneranna vallavolikogu aseesimehena ei lähe temast ükski piirkonna mure mööda.

Kust kohast maaettevõtja king kõige rohkem pigistab?

Oi, see on küll keeruline küsimus. Ma ei ole harjunud virisema. Vähemalt ValiceCar on siiamaani omadega hakkama saanud ja ma ei pea ennast nii väga maaettevõtjaks. Töötame küll maal ja metsas, aga pigem põllumajandus on alati keerulisemas olukorras ja aitan vendi oma teadmistega.

Kui te kuulete sõna “regionaalpoliitika”, kas hakkate siis tõmblema, et mida jälle linnriigi piirist väljapoole lubatakse?

Kuna olen siin kohalikus omavalitsuses Lääneranna valla volikogus, siis regionaapoliitika on praegu keeruline teema eriti Eestis toimuva haridusreformi pärast. Olen käinud koos Mikuga (Pikkmets, S. P.) Tallinnas ühe ja teise ministri juures ja kõik rääkisid, et muutusi tuleb teha ja Mikk võttis selle tookord ette, aga ... see tee jäi talle lühikeseks ...