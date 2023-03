Galerii ⟩ Julgeolekuekspert ennustab sõja psühholoogilist murdepunkti suve teises pooles

Köitest leiab nii reaalajas kirja pandud sõja pingelisemate päevade kirjeldusi kui autori hinnanguid ja analüüsi sõja esimese 329 päeva kohta. Seega on raamatus uut infot neilegi, kes Saksa kirjutisi iga päev loevad. “Pool raamatu mahust on uus tekst, mis varem pole ilmunud,” märkis autor.

Saksal ei olnud kindlat plaani hakata sõjasündmusi iga päev kajastama, vaid see oli justkui asjade loomulik käik: esmalt hakkas ta neid kirjutama peamiselt oma sõpradele. See ei jäänud aga märkamata Saksa Facebooki sõbralistis olevatele ajakirjanikele. “Tõenäoliselt neil nappis inimesi, kes kommenteeriksid sõjasündmusi, ja nii see läks,” meenutas ekspert.