Pärnumaa mehed teenisid sõudetšempionaadil kaksikvõidu

“Võinuks natuke kiiremini sõita, aga paar–kolm päeva tagasi jäin pisut haigeks, sain suusatades külma ja hääl on ära – sinna need paar sekundit läksid. Siiski oli aeg minu kohta üpris korralik, poolteist sekundit isiklikule. Sisehooaeg on nüüd läbi ja saab keskenduda vee peal treeningutele,” resümeeris Eesti paarisaerulise neljapaadi eessõudja Poolak võiduintervjuus.