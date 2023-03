Valter Parve ⟩ Avalik kiri Lääneranna vallavolikogu liikmetele

- Olles uude suurde klassi „küüditatud“, peab laps koos vanematega arvestama sellega, et esialgu on ta „võõras“ ehk teistsugune, mis võib pehmemal juhul tähendada üksindust või tõrjutust, raskemal juhul kiusamist koos depressiooni ja suitsiidimõtetega. Loodame, et nii ei lähe, aga kui need kõige süngemad variandid peaksid teoks saama – kas vallavolinikud näevad selles ka oma panust? Olete selleks valmis?

- Tänane vanem põlvkond on üle elanud mitmeid keerulisi aegu, on ära teeninud lugupidamise selle eest, et hoiti alles keelt ja kultuuri, et kasvatati üles lapsed (sealhulgas vallavolinikud) ja muu hulgas ka selle eest, et hoiti elus oma koduküla. Pensionile jäämine on oluliselt kahandanud suhtlemist ning oma kodupaiga raamatukogu võiks neile olla meie vähim tänu tehtu eest. Laenutusbuss ei tõrju üksindust, vaja on kokku saada ja koos olla. Raamatukogusid sulgedes annate eakatele märku, et „meil pole teid enam vaja“ – on teil selliseks jõhkruseks volitusi? Olete valmis järgmistel valimistel oma inimestele silma vaatama? Varsti olete ise vanad ja tõenäoliselt kogete sama suhtumist, mida praegu üles ehitate.