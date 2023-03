Galerii ⟩ Pärnu spordihallis sündis Eesti kiikingurekord

Spordiklubi Dorpat Kiiking liige Roolaht, kes välitingimustes on saanud kirja kuus meetrit, kulutas katsele ligemale kaks minutit, mis on selle ala spetsiifikat arvestades päris pikk aeg, kuid vastse rekordiomaniku kinnitusel ei tekkinud tal kordagi kahtlust, et ta valitud kõrgust ei ületa.