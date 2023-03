Pärnu jääpurjetaja võitis Soome meistrikulla

Helsingi lähedal merejääl peetud regatt algas laupäeval tugeva tuulega, kohati kuni 15 meetrit sekundis puhunud iilid panid nii sportlaste võimed kui varustuse vastupidavuse viies sõidus korralikult proovile. Pühapäevane võistluspäev algas väga vaikse tuule ja paksu lumekattega. Lõunaks õnneks tuul tõusis ja regati korraldajad said kõik kavas olnud sõidud läbi viia.

“Rõõmu teeb, et eestlased suutsid seekord puhta töö teha,” ütles esimest korda Soome meistriks pärjatud Maalinn, lisades, et tema edu pant oli USAst tellitud uus mast.