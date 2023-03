Silvia Paluoja ⟩ Miks pizza on maitsvam kui pitsa?

Vaadake või söögi- ja joogikohtade, poodide, ilusalongide reklaamisilte Eesti Vabariigi sünnilinnas Pärnus! Boot juice bars, Cool Style Boutique, Black Bowl, Boutique Hotel, All live sports, Flaming Shisha food and drink ja nii edasi kuni "Pankaagid made with love”.

Kas keeleseadus kehtib valikuliselt? Miks lounge on peenem kui lokaal, miks pizza on maitsvam kui pitsa, miks cafe on mõistetavam kui kohvik, miks centre on arusaadavam kui keskus, miks beauty salon on peenem kui ilusalong?