Indrek Alekõrs ⟩ Põrgu need protsendid, jaht õpilastele on ammu alanud

Märtsikuu toob igal kevadel kaasa palavikulise sagimise põhikooli lõpetajate seas. Millisesse gümnaasiumi minna? Kuhu üldse saab? Mure on mõistetav. See on tõsine valik, sellest sõltub, mis saab edasi. Kõik koolid loovad oma vastuvõtusüsteemid ja vaatavad, selekteerivad, keda võtta, keda jätta. Ja seda jupp aega enne kooliaasta lõppu ja põhikoolilõpetajate tulemuste selgumist.