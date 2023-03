Politsei asus uurima veekeskuses üle viieks minutiks vette lükatud mehe juhtumit

“Nad ujusid mõnda aega vee alla vajunud kaaslase kohal ja ilmselt ei saanud aru, kas kaaslane teeb neile nalja või on päriselt hädas. Selleks ajaks, kui kaaslased hakkasid tegema käeviipelaadseid liigutusi hüppebasseini läheduses viibinud veekeskuse valveinstruktorile, oli paraku kulunud juba mõni minut,” avaldas Tervis Spaa Grupi juht Jaan Ratnik Elu24-le.

Kannatanu oli vee all üle viie minuti. Politsei teatel elustati meest kohapeal, misjärel kiirabi viis ta haiglasse.

Ratniku kirjelduse järgi pidi valveinstruktor mitu korda vee alla sukelduma, et kannatanu basseinist välja saada. Tal õnnestus see lõpuks klientide abiga. Nad osutasid kohe esmaabi: panid inimese esmalt küljele, said temast vee välja ja tegid siis südamemassaaži, kuni kiirabi elustamise üle võttis.