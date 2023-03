Anne Roosipõld ⟩ Hommikusöök pärnaka köögis ja ööspaa klubitamise asemel ehk Mõtteid turismiteenuste arendamiseks Pärnus

Minu üks kodu on Pärnus, põhikodu aga Tallinnas, mistõttu on olnud hea võimalus jälgida Pärnut siseturisti pilguga. Olen olnud kliendina kõigis spaades, külastanud filmiõhtuid, osalenud veiniklubi üritustel jne. Kui aga on soov minna pärast tööpäeva massaaži, on see problemaatiline, kuna enamik salonge suletakse talvel varakult. Toidukohtade leidmine õhtuseks söömiseks on samuti raske ülesanne, eriti esmaspäeviti, mil suurem osa kohti talviti suletud. Tekib küsimus, kas siis klient esmaspäeva õhtul süüa ei vajagi? Giidituur Pärnus oleks ka vahelduseks tore, kuid kahjuks eeldavad need vähemalt kümneliikmelist seltskonda.