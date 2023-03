Arvustus ⟩ Lihtne ja selge nagu Finlandia viin: timmitud kommetel pole selles kultuuris kohta

Lavastuse autor Antti Tuuri on Soomes tuntud ja tunnustatud kirjanik. Ta on olnud äärmiselt viljakas, Soome kirjanduskriitika on nimetanud tema loomingut põnevaks ja tema tekstides leiduvat huumorit tõsise näoga huumoriks: midagi justkui otse ei juhtu ega midagi lahendata. Kirjanik ise aga jääb igas olukorras rangelt erapooletuks: hinnanguid ei anna, kohut ei mõista.