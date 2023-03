Persoonilugu ⟩ Allikaemand: Tulemas on aeg, kui inimene vajab leivapätsi rohkem kui raamatut

Ma ütleksin isegi nii, et ma olen geneetiliselt looduskaitsja. Loodusinimesi on meie peres juba mitu põlve. Mind on kasvatatud looduses ilusat märkama, seda armastama, aga ka hoidma. Mu isa oli Nigula looduskaitseala direktor ja ema sealsamas teaduslik töötaja. Minu sünni ajal oli ema küll veel Kilingi-Nõmme keskkooli loodusainete õpetaja. Eks see taust andnudki meile vanema vennaga suvel teha seda, mida iganes tahtsime: meid võeti kaasa rappa ja metsa ning koduski olime pidevalt õues.