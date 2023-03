Riik hakkab säästma mereelukate kuulmist

“Helid levivad vees kiiremini ja kaugemale kui õhus. Samal ajal on nähtavus vees võrreldes õhuga palju piiratum. Seetõttu on mõistetav, et kõik mereliigid on mingil määral helitundlikud. Toitumisahela tipus olevad mereimetajad on aga omandanud erakordselt kõrgelt arenenud helitundlikkuse, olles tundlikud just helirõhu suhtes,” ütles Anderson.