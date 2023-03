Mati Põdra ⟩ Kuidas kahe ja poole Metsküla kooli jagu raha kokku hoida

Lapsevanemate omaosalus (õppemaks) munitsipaalhuvikoolides on praegu mitte üle 12 euro kuus. Vabandust, see on naeruväärselt väike juba seetõttu, et see pole juba aastaid tõusnud. Minu hinnangul on õppemaksu õige suurusjärk 25 eurot. Korrutades 150 õpilast 13 euro lisanduva õppemaksu ja üheksa kuuga, annaks see lisatulu 47 250 eurot.