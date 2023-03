Usutlus ⟩ Prokuröri range mask peidab inimlikku palet

Juhtivprokuröriks saamine tähendas paar aastakümmet mujal karjääri teinud Tomingule kojunaasmist. Tema alluvuses töötavad nüüd teiste hulgas need, kes siin teda juhendasid, kui ta omal ajal prokurörina esimesi samme tegi. Just kodulinnas praktikal taipas Toming, et tahabki tõesti prokuröriks saada.

Pealinnas aastaid miitingute ja rahutuste, sealhulgas pronksiööga tegelnud prokurör toonitab kõikumatult, et Pärnu on väga turvaline linn, kus elada. Sellegipoolest on tal nimetada üht-teist, millel õiguskaitseasutused siin kandis teravalt pilku peal hoiavad.

Küsida on kuue maakonna kõrgeimalt prokurörilt nii mõndagi. Näiteks: mille eest ta läinud kuul presidendilt teenetemärgi sai? Milline on keskmine Pärnumaa pätt? Kas prokurörid on eraelus hoopis teistsugused inimesed kui kohtusaalis? Kuidas jäi Toming rahule riigikogu valimistega? Kuidas tema hääletas?

Alati, kui ma tulen prokuratuuri, on vastuvõtt soe ja südamlik, aga mõneti tundub siinne õhkkond karm ja jäine. Eks te tegele siin väga tõsiste teemadega, aga kas siin pulli ka saab?