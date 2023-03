nädalast jäi kõlama ⟩ Hoides armast emakeelt

Juba 16. korda kruttisid tuhanded inimesed ühel ja samal ajal raadio Vikerraadio peale, õigekeelsussõnaraamat (ÕS) veebibrauseris avatud, valmis taas suure koormuse all kokku jooksma, ja asusid äärmise tähelepanelikkusega kuulama teksti, mis sel aastal oli ajendatud noorte laulu- ja tantsupeost, liikumisaastast ja Artur Alliksaarest.

See on muidugi kunstiline liialdus, et nad kõik raadioaparaadi nuppu keerasid. Küllap panid paljud raadio mängima arvutist või mõnest muust vidinast. See pole isegi e-riigi, vaid e-maailma privileeg.

Tänavu jõudis Vikerraadio toimetuseni 10 890 e-etteütlust, mis korraldajate teatel on rekord. 432 inimest kirjutas teksti ühegi veata. Mine võta kinni, kas seda on vähe või palju. Eks see ole suhteline.

Kindel on aga see, et tunnustust väärib teist viimane kui üks, kes te end proovile panite. Te näitasite, et hoolite meie emakeelest. Isegi kui sisse lipsasid vead, olete valmis õppima, arenema, meie keelt elus hoidma. Laitmatu eesti keele poole tasub püüelda ja suur võit on seegi, kui me teame, kust abi saada, kui kahtleme.